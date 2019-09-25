Алтайский министр заявил о нехватке особо охраняемых природных территорий

Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин считает, что в регионе недостаточно особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Их должно быть в два раза больше, пишет «Интерфакс».

К 2025 году площадь ООПТ должна достигнуть 10% от всей площади края, заявил министр.

«Мы достигли пока 5,3%, это более 800 тыс. гектаров. Нам этого недостаточно», — сказал Попрядухин.

Чем больше ООПТ, тем активнее может развиваться туризм, подчеркнул чиновник. Он также добавил, что по итогам 2019 года турпоток в край превысит 2 млн человек, но цифры — не главное. Важнее, чтобы регион считался экологически чистым.

Ранее Попрядухин заявлял, что Алтайский край находится на предпоследнем месте в Сибири по площади ООПТ.

Минприроды России 24 сентября объявило о создании в Алтайском крае к 2023 году национального природного парка «Горная Колывань». Его площадь составит 215 тыс. гектаров. Это будет самая большая охраняемая территория в регионе.

Природный парк краевого значения Ая. Altapress.ru.

По данным краевого минприроды, в регионе функционирует 103 особо охраняемых природных территорий краевого значения — 38 государственных природных заказников, 63 памятника природы, природные парки «Ая» и «Предгорье Алтая». Общая их площадь составляет 849,1 тыс. га, в том числе заказников — 761,7 тыс. га.