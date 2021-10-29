29 октября 7°C
Коронавирус
﻿
Жизнь

Алтайский минздрав держит на контроле ситуацию с кислородом в госпиталях

В Алтайском крае за два дня потребление кислорода в ковидных госпиталях выросло с 45 до 52 тонн из-за роста числа тяжелых пациентов, сообщают «Вести Алтай».

Производство медицинского кислорода.
Производство медицинского кислорода.
Дмитрий Лямзин.

Напомним, 26 октября сообщили, что в алтайских ковидных госпиталях ежедневное потребление кислорода выросло до 45 тонн.

«Летом при большем количестве пациентов потреблялось кислорода меньше почти на 10 тонн. Это связано с тем, что сейчас заболевание протекает гораздо агрессивнее и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, стало больше», — пояснили в минздраве.

28 октября, спустя два дня, потребление кислорода в госпиталях выросло до 52 тонн в сутки.

«При этом единственный региональный производитель кислорода поставляет в медучреждения всего три тонны. Остальной объем завозят из других регионов. Ситуация сложная, но она находится на постоянном контроле», — рассказали в телесюжете со ссылкой на минздрав.

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов сообщил, что кислород ежесуточно привозят двумя-тремя машинами разной емкости.

«Как правило, это 16-тонные емкости. Они централизованно приходят и перегружаются в Новоалтайске, там распределяются на меньший объем и разъезжаются по всей территории Алтайского края», — пояснил министр.

Кислород привозят из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. На этой неделе подключится еще один поставщик — из Красноярского края.

В минздраве подчеркнули, что в крае кислород производит «Алтайстройдеталь», но там отгружают около 3 тонн в сутки, однако до конца 2021 года планируют увеличить объемы до 18 тонн.

Кстати, в начале сентября сообщили, что «Алтайстройдеталь» производит около 5 тонн кислорода в сутки, а после модернизации — запланированной на конец сентября — будет выпускать целых 20 тонн.

Всего в Алтайском крае развернуто более 4 500 коек для пациентов с коронавирусом, около 70% из них имеют подключение к кислороду.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость