Алтайский минздрав держит на контроле ситуацию с кислородом в госпиталях

В Алтайском крае за два дня потребление кислорода в ковидных госпиталях выросло с 45 до 52 тонн из-за роста числа тяжелых пациентов, сообщают « Вести Алтай ».

Напомним, 26 октября сообщили, что в алтайских ковидных госпиталях ежедневное потребление кислорода выросло до 45 тонн.

«Летом при большем количестве пациентов потреблялось кислорода меньше почти на 10 тонн. Это связано с тем, что сейчас заболевание протекает гораздо агрессивнее и пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, стало больше», — пояснили в минздраве.

28 октября, спустя два дня, потребление кислорода в госпиталях выросло до 52 тонн в сутки.

«При этом единственный региональный производитель кислорода поставляет в медучреждения всего три тонны. Остальной объем завозят из других регионов. Ситуация сложная, но она находится на постоянном контроле», — рассказали в телесюжете со ссылкой на минздрав.

Глава алтайского минздрава Дмитрий Попов сообщил, что кислород ежесуточно привозят двумя-тремя машинами разной емкости.

«Как правило, это 16-тонные емкости. Они централизованно приходят и перегружаются в Новоалтайске, там распределяются на меньший объем и разъезжаются по всей территории Алтайского края», — пояснил министр.

Кислород привозят из Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей. На этой неделе подключится еще один поставщик — из Красноярского края.

В минздраве подчеркнули, что в крае кислород производит «Алтайстройдеталь», но там отгружают около 3 тонн в сутки, однако до конца 2021 года планируют увеличить объемы до 18 тонн.

Кстати, в начале сентября сообщили, что «Алтайстройдеталь» производит около 5 тонн кислорода в сутки, а после модернизации — запланированной на конец сентября — будет выпускать целых 20 тонн.

Всего в Алтайском крае развернуто более 4 500 коек для пациентов с коронавирусом, около 70% из них имеют подключение к кислороду.