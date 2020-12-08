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Жизнь

Алтайский минздрав ищет психологов для врачей

Минздрав Алтайского края ищет психологов, которые будут работать с медперсоналом, пишет «Толк» со ссылкой на службу по подбору персонала HeadHunter.

Психология.
Психология.

На работу требуются не клинические психологи для постановки диагнозов, а специалисты для создания условий к продуктивной работе в больницы Камня-на-Оби, Алейска, Рубцовска, Бийска, Заринска и Барнаула.

Психологи должны будут разрабатывать тесты и опросы для оценки личностных качеств, компетенций сотрудников, интерпретировать и описывать их, а также проводить индивидуальные беседы и заниматься адаптацией новых работников.

Требуется опыт работы от двух лет в должности психолога, менеджера по персоналу, коуча и так далее.

Размер зарплаты не уточняется, он определяется по итогам собеседования.

Ранее сообщалось, что выплаты сотрудникам медучреждений Алтайского края, которые работают с больными COVID-19, теперь не будут зависеть от средней заработной платы по региону и вообще перестанут быть частью зарплаты.

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