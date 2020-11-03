Алтайский минздрав начал проверку после смерти врача-реаниматолога

Проверку проводят в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением профильных краевых экспертов.
«По результатам проверки будут сделаны выводы, дано заключение», — отметили в министерстве.
В пресс-службе подчеркнули, что с результатами проверки могут ознакомиться только законные представители пациента лично при обращении в министерство здравоохранения Алтайского края.
Также в минздраве принесли соболезнования родным и коллегам врача.
Ранее сообщалось, что у Юрия Кочетова были признаки коронавирусной инфекции, он просил больничный, но руководство учреждения якобы не разрешало ему лечиться дома.
Также была информация о том, что доктору не сообщали результаты теста на COVID.