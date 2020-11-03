Алтайский минздрав начал проверку после смерти врача-реаниматолога

Минздрав Алтайского края начал проверку по факту смерти заведующего реанимацией больницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова, сообщили в ведомстве.

Проверку проводят в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением профильных краевых экспертов.

«По результатам проверки будут сделаны выводы, дано заключение», — отметили в министерстве.

В пресс-службе подчеркнули, что с результатами проверки могут ознакомиться только законные представители пациента лично при обращении в министерство здравоохранения Алтайского края.

Также в минздраве принесли соболезнования родным и коллегам врача.

Ранее сообщалось, что у Юрия Кочетова были признаки коронавирусной инфекции, он просил больничный, но руководство учреждения якобы не разрешало ему лечиться дома.

Также была информация о том, что доктору не сообщали результаты теста на COVID.