Алтайский минздрав опроверг истязания пенсионерки в ковидном госпитале

Врачебная комиссия не нашла каких-либо нарушений в действиях врачей горбольницы № 3 Рубцовска, пациентка которой пожаловалась на побои. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Алтайского края.

«По результатам проверки нарушений со стороны медицинского персонала КГБУЗ „Городская больница № 3 Рубцовска“ выявлено не было. Медицинские работники действовали в интересах жизни и здоровья пациента», — заявили в министерстве.

Там также напомнили, что в подобных ситуациях нужно сразу обращаться с вопросами к руководителю медорганизации для их оперативного решения.

В то же время следственный органы по материалам СМИ начали процессуальную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства и дадут правовую оценку действиям медицинских работников.

Как сообщалось ранее, 86-летняя жительница села Самарка Рубцовского района Мария Бондаренко уверена, что ее насильно уложили лечиться от коронавируса и применили силу, когда она снимала кислородную маску. Ее сын записал видео своего разговора с медиками.