8 октября 6°C
Коронавирус
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский минздрав опроверг истязания пенсионерки в ковидном госпитале

Врачебная комиссия не нашла каких-либо нарушений в действиях врачей горбольницы № 3 Рубцовска, пациентка которой пожаловалась на побои. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Алтайского края.

Медики Алтайского края.
Медики Алтайского края.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

«По результатам проверки нарушений со стороны медицинского персонала КГБУЗ „Городская больница № 3 Рубцовска“ выявлено не было. Медицинские работники действовали в интересах жизни и здоровья пациента», — заявили в министерстве.

Там также напомнили, что в подобных ситуациях нужно сразу обращаться с вопросами к руководителю медорганизации для их оперативного решения.

В то же время следственный органы по материалам СМИ начали процессуальную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства и дадут правовую оценку действиям медицинских работников.

Как сообщалось ранее, 86-летняя жительница села Самарка Рубцовского района Мария Бондаренко уверена, что ее насильно уложили лечиться от коронавируса и применили силу, когда она снимала кислородную маску. Ее сын записал видео своего разговора с медиками.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость