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Жизнь

Алтайский минздрав опроверг смерть второго пациента, инфицированного коронавирусом

Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом опубликовал данные, согласно которым в Алтайском крае скончались два человека с коронавирусом. Региональный минздрав опроверг эту информацию.

Маска.
Маска.
Дмитрий Лямзин

На сайте стопкоронавирус.рф, где приводится официальная статистика, значится двое умерших. Почему данные расходятся, пока не пояснили.

Статистика оперштаба на 26 апреля.
Статистика оперштаба на 26 апреля.
Скриншот сайт стопкоронавирус. рф

По официальной информации от минздрава Алтайского края, на 26 апреля зафиксирована смерть одного пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

Состояние пяти заболевших, проходящих лечение в инфекционных госпиталях, врачи оценивают как тяжелое, из них двое находятся на аппаратах ИВЛ. Состояние 16 пациентов — средней степени тяжести, 10 из них — на кислородной поддержке. У 69 пациентов пневмонии, заявили в министерстве.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в регионе 283 подтвержденных случая заболевания (на 20 территориях края), в том числе у 17 детей.

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