Алтайский минздрав опроверг смерть второго пациента, инфицированного коронавирусом

На сайте стопкоронавирус.рф, где приводится официальная статистика, значится двое умерших. Почему данные расходятся, пока не пояснили.
По официальной информации от минздрава Алтайского края, на 26 апреля зафиксирована смерть одного пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.
Состояние пяти заболевших, проходящих лечение в инфекционных госпиталях, врачи оценивают как тяжелое, из них двое находятся на аппаратах ИВЛ. Состояние 16 пациентов — средней степени тяжести, 10 из них — на кислородной поддержке. У 69 пациентов пневмонии, заявили в министерстве.
В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в регионе 283 подтвержденных случая заболевания (на 20 территориях края), в том числе у 17 детей.