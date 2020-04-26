+68. Алтайский край обновил «вчерашний рекорд» по приросту больных коронавирусом за сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.

Напомним, по данным на 25 апреля в Алтайском крае выявили 63 случая коронавируса — это стало максимальной прибавкой за сутки. До этого, 21 апреля, власти отчитались о 41 новом случае заболевания. Во все другие дни прирост не был таким большим.

Новых 68 заболевших обнаружили в Барнауле — 3 человека, Рубцовске — 1, Бийске — 8, Змеиногорском районе — 48, Поспелихинском районе — 4, Новичихинском районе — 4 человека.

Итого, по данным на 26 апреля, в регионе 283 подтвержденных случая заболевания (на 20 территориях края), в том числе у 17 детей.

Среди регионов СФО — это третий результат. В Новосибирской области за минувшие сутки выявили 58 пациентов, общее количество — 305, из них 13 детей. Наибольшее количество в Красноярском крае — 467 подтвержденных, 18 новых выявили (по данным на 25 апреля).

Картина распространения короновируса в Алтайском крае: Барнаул — 68 человек, Бийск — 19, Рубцовск — 6, Заринск — 1, Новоалтайск — 1, Камень-на Оби — 5, Горняк — 6, Яровое — 1 чел. Змеиногорский район — 140 человек (из них Змеиногорск — 3), Павловский район — 5 (поселок Комсомольский — 2, Шахи — 1, Павловск — 2), Первомайский район (Логовское — 2), Поспелихинский район — 11 (Николаевка — 8, Поспелиха — 3), Крутихинский район (Крутиха — 3), Рубцовский район — 5 (Веселоярск — 4, Новониколаевка — 1), Советский район (Советское — 2), Троицкий район (Троицкое — 1), Целинный район (Верх-Марушка — 1), Родинский район (Мирный — 1), Михайловский район — 1 (Михайловское), Новичихинский район (10 лет Октября — 4).

Самая сложная обстановка в Змеиногорском районе. Сейчас там 140 зараженных новой инфекцией, большинство из них работники промплощадки Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы», а также люди из контактного круга.

24 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел жесткий карантин на территории района. Мера — бессрочная. Ограничения затронули всех жителей района, им запретили выходить из дома за исключением нескольких случаев.

Ранее сообщалось, что Змеиногорский район окружили пропускными пунктами через которые завозят лекарства, вывозят сельхозпродукцию. Обычный транспорт блокируют.

В это время в Змеиногорске проводят масштабную санитарную обработку улиц, остановок, тротуаров и торговых центров. Также специальным веществом диацилом «полили» городскую администрацию.

Накануне Томенко распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу медиков, резервный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.