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Жизнь

Томенко отправил в Змеиногорск дополнительную группу медиков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу медиков, резервный запас лекарств и средств индивидуальной защиты. Об этом вечером 24 апреля сообщила пресс-служба регионального правительства.

Медики в Змеиногорске.
Медики в Змеиногорске.
http://www.zmnvest.ru/

Оказывать помощь коллегам в Змеиногорске будут терапевты, пульмонолог и инфекционист.

Руководить группой будет главный врач Городской больницы № 2 Рубцовска Сергей Воронкин. Он уже прибыл в город.

«До конца сегодняшнего дня на базе ЦРБ Змеиногорска завершится развертывание инфекционного госпиталя. Будет оборудовано 100 койко-мест и 6 мест для тяжелобольных коронавирусом с возможностью подключения таких пациентов к аппаратам ИВЛ», — добавили в правительстве.

23 апреля на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» выявили с подозрением на инфекцию еще более 50 человек, которые контактировали с ранее заболевшими.

По данным на 24 апреля, в регионе 152 подтвержденных случая, в том числе у 13 детей. Один человек скончался.

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