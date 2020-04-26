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Жизнь

Змеиногорский район окружили пропускными пунктами. Завозят лекарства, вывозят сельхозпродукцию

Из-за карантина на въездах в Змеиногорский район организовали контрольно-пропускные пункты для блокировки въезда и выезда, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб по коронавирусу.

Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
Проверка автомобилей на Алтае во время пандемии коронавируса.
altai-republic.ru

Напомним, 24 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел карантин на территории Змеиногорского района, где выявили большое число инфицированных COVID-19.

«По состоянию на вечер 25 апреля на въездах в Змеиногорский район организована работа трех контрольно-пропускных пунктов для блокировки въездов и выездов транспортных средств», — рассказали в оперштабе.


Органы власти выдали 80 пропусков, в основном для обеспечения снабжения жителей района товарами первой необходимости — лекарствами и продуктами. Также для вывоза сельскохозяйственной продукции.

Проведена очаговая дезинфекция помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, как отметили в оперштабе, развернут один обсерватор для выезжающих с территории района и обработаны 15 мест массового пребывания людей.

Санитарная обработка Змеиногорска.
Санитарная обработка Змеиногорска.
ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Ранее региональное МЧС показало, как в Змеиногорске проводят масштабную санитарную обработку улиц, остановок, тротуаров и торговых центров. Также специальным веществом диацилом «полили» городскую администрацию.

Томенко распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу медиков, резервный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

25 апреля коронавирус подтвердился у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника. Змеиногорский район вышел в лидеры в крае по числу зарегистрированных больных — 89.

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