Змеиногорский район окружили пропускными пунктами. Завозят лекарства, вывозят сельхозпродукцию

Напомним, 24 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел карантин на территории Змеиногорского района, где выявили большое число инфицированных COVID-19.
«По состоянию на вечер 25 апреля на въездах в Змеиногорский район организована работа трех контрольно-пропускных пунктов для блокировки въездов и выездов транспортных средств», — рассказали в оперштабе.
Органы власти выдали 80 пропусков, в основном для обеспечения снабжения жителей района товарами первой необходимости — лекарствами и продуктами. Также для вывоза сельскохозяйственной продукции.
Проведена очаговая дезинфекция помещений, занимаемых гражданами, заболевшими новой коронавирусной инфекцией.
Кроме того, как отметили в оперштабе, развернут один обсерватор для выезжающих с территории района и обработаны 15 мест массового пребывания людей.
Ранее региональное МЧС показало, как в Змеиногорске проводят масштабную санитарную обработку улиц, остановок, тротуаров и торговых центров. Также специальным веществом диацилом «полили» городскую администрацию.
Томенко распорядился направить в Змеиногорск дополнительную группу медиков, резервный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.
25 апреля коронавирус подтвердился у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника. Змеиногорский район вышел в лидеры в крае по числу зарегистрированных больных — 89.