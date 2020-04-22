Алтайский минздрав показал, как ветеранский госпиталь готовят к приему коронавирусных пациентов

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн перепрофилируют под прием инфицированных Covid-19. Подготовка идет полным ходом, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В краевом госпитале для ветеранов войн.

22 апреля завершается монтаж централизованной системы подачи кислорода на всех этажах. Кислород провели к каждой из 151 койке. Из них 31 — реанимационная.

В госпитале будут работать 85 человек медицинского персонала. Первая бригада уже заступила на дежурство.

«При необходимости, кадрами помогут другие стационары края и Алтайский медвуз. Госпиталь будет принимать пациентов с легкой и средней степенью тяжести течения болезни», — добавили в минздраве.

Как ранее писал altapress.ru, в больницах Алтайского края обеспечат более тысячи мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.