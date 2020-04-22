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Здоровье

В Алтайском крае организуют более тысячи мест в больницах для пациентов с «короной»

Еще более тысячи мест для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией обеспечат в больницах Алтайского края. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

Всего создадут 1 176 мест для лечения таких пациентов, в том числе 869 медицинских коек будут оборудованы системой подачи кислорода. Ожидается, что работу закончат к 28 апреля.

Формируется запас необходимого медицинского оснащения, заявил Попов.

Также в штабе обсудили ситуацию в Змеиногорском районе. Корбалихинский рудник компании «Сибирь-Полиметаллы» все же будет должен приостановить работу вплоть до устранения всех нарушений, выявленных специалистами Роспотребнадзора. В ближайшее время будет подписан соответствующий документ, заявили в правительстве.

На промплощадке предприятия 21 апреля выявили 37 заболевших Covid-19.

Дмитрий Попов отметил, что в конце апреля и начале мая доля пациентов с тяжелым протеканием болезни будет увеличиваться.

Ранее сообщалось, что всего в крае принять пациентов смогут девять монопрофильных госпиталей и одномоментно в них могут разместить 1 274 заболевших.

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