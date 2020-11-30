Алтайский минздрав сократит «коронавирусный» коечный фонд

В резерве находится 1761 койка. Минздрав рассматривает возможность сокращения.
«Нам нет необходимости держать его (коечный фонд) достаточно большим. На этой неделе будем сокращать коечный фонд в 12-й городской больнице, это порядка 240 коек, и возобновлять помощь по другим профилям, которые там были ранее», — заявил Попов.
При этом обязательный запаса коечного фонда в объеме не менее 20% останется.
Всего в ковидных госпиталях Алтайского края развернуто 5 595 коек, из них 3 019 имеют подключение к кислороду, 488 — оборудованы аппаратами ИВЛ.
Ранее altapress.ru сообщал, что с этой недели в Алтайском крае будут бесплатно выдавать лекарства для лечения коронавируса.