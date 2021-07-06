Алтайский минздрав заявил о росте госпитализации пациентов в ковидные стационары

Последние четыре недели в Алтайском крае растут темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также увеличивается число случаев, когда заболевшим требуется госпитализация в ковидные стационары.

Краевой минздрав наращивает коечный фонд госпиталей и открывается новые. Всего за неделю добавилась 671 койка.

«Всего в Алтайском крае к концу дня мощность госпиталей составит 4369 коек, из них 2828 подсоединены к кислороду (занято 52%) и 292 реанимационных места (занято 56%)», — говорится в сообщении ведомства 6 июля.

Система здравоохранения готова оперативно реагировать на рост заболеваемости, но мощности медицинских организаций и человеческих ресурсов не безграничны, заявили в минздраве.

Медики Алтайского края. Анна Зайкова/altapress.ru.

Специалисты убедительно просят жителей края отказаться от участия в массовых мероприятиях, носить маску в общественных местах, часто и тщательно мыть руки, проветривать помещения и избегать людных мест.

«При первых признаках заболевания оставайтесь дома, вызовите врача, не подвергайте риску заболевания близких и коллег. Если вы еще не сделали прививку, сделайте это как можно скорее!» — просят в министерстве здравоохранения.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко ужесточил коронавирусные меры. И тоже сделал прививку.