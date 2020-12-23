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Жизнь

Алтайский наукоград рискует остаться без ледового городка к Новому году

На Петровском бульваре в Бийске не успевают сделать новогодний ледовый городок, пишет «Бийский рабочий».

Ледовый городок в Бийске.
Ледовый городок в Бийске.
Скриншот Бийское телевидение

Договор на оказание услуг по резке льда бийские чиновники заключили слишком поздно, и теперь резчики не успевают подготовить все ледовые скульптуры до Нового года.

«Резка сейчас ведется с раннего утра и до позднего вечера. Не останавливает художников и погода. Как признаются сами резчики, они работают сейчас на износ, но очень хотят успеть порадовать горожан», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что Бийск сорвал реализацию программы «Городская среда».

«Можно сколько угодно посыпать голову пеплом, но то, что мы сделали, было на грани невозможного. Управление ЖКХ предоставило все документы в прокуратуру Бийска, всю нашу переписку с подрядчиком. Если в чем-то усмотрят вину управления ЖКХ и администрации, я первый выйду и скажу: да, мы виноваты», — заявлял мэр наукограда Александр Студеникин.

В Камне-на-Оби неизвестные хулиганы разгромили снежный городок, который местные власти не успели даже достроить.

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