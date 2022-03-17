17 марта
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Жизнь

Алтайский омбудсмен рассказал губернатору о сомнительных «конторках» по перерасчету пенсий

Самая частая проблема, с которой в 2021 году к уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину обращались люди, касается действий сомнительных организаций с услугами по перерасчету пенсий. Об этом омбудсмен рассказал главе региона Виктору Томенко, представляя ежегодный отчет.

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0

Сотни пенсионеров пожаловались на действия организаций, которые за деньги предлагают услуги по перерасчету размера пенсий. Причем обещания безосновательны, говорит правозащитник.

«С людей берут деньги за составление элементарных писем: иногда они даже в адресах путаются, и направляют их в пенсионный фонд, Уполномоченному по правам человека, Министерство социальной защиты. За подготовку одного письма берут от 2000 рублей. Мы начали соответствующие разбирательства, органами внутренних дел проводятся проверки по ряду таких „конторок“. Были положительные примеры, когда нам удавалось заставить их вернуть людям деньги», — сказал Ларин.

Губернатор обратил внимание, что в борьбе с подобной деятельностью необходимо основное внимание уделить разъяснениям людям, что не нужно прибегать к помощи «каких-то странных структур», когда есть государственные органы, которые обязаны помогать.

Виктор Томенко и Борис Ларин.
Виктор Томенко и Борис Ларин.
Антон Федотов, пресс-служба правительства Алтайского края.

О чем еще рассказал Борис Ларин

Уменьшилось количество жалоб на работу медицинских учреждений, в том числе на отказы в госпитализации, и на качество лечения.

Граждане чаще задавали вопросы о дополнительных мерах по борьбе с распространением коронавируса, в том числе о правомерности обязательной вакцинации и введения QR-кодов.

В целом ситуация с соблюдением прав и свобод человека в Алтайском крае остается стабильной, подытожил омбудсмен.

Ранее altapress.ru поговорил с Борисом Лариным о QR-кодах, особых заключенных, гуманном отношении к собакам и многом другом.

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