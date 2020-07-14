Алтайский омбудсмен «выпустил» иностранцев из заточения в миграционном центре

Из-за коронавирусных ограничений жители иностранных государств застряли в Центре временного содержания ГУ МВД России по Алтайскому краю. Несколько месяцев они находятся в «заточении». Уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин добился отправки домой семи человек, но в целом проблему это не решило.