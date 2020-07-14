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Жизнь

Алтайский омбудсмен «выпустил» иностранцев из заточения в миграционном центре

Из-за коронавирусных ограничений жители иностранных государств застряли в Центре временного содержания ГУ МВД России по Алтайскому краю. Несколько месяцев они находятся в «заточении». Уполномоченный по правам человека в регионе Борис Ларин добился отправки домой семи человек, но в целом проблему это не решило.

Проверка паспортов иностранцев в миграционной службе.
Проверка паспортов иностранцев в миграционной службе.
Мария Южакова

Документы необходимые для выезда иностранцев на родину оформили еще в марте, пишет Ларин в Instagram. Из-за прекращения регулярного транспортного сообщения иностранцам пришлось быть в условиях ограничения свободы.

Подобная ситуация складывается и в других регионах Сибири, подчеркнул омбудсмен.

По настоятельной просьбе Ларина в конце июня чартерным рейсом домой в Узбекистан отправились семь человек.

«Однако, стоит признать, что в целом проблему эта отправка не решила. Сейчас по нашей просьбе представительством МИД России в Барнауле направлены ноты в адрес генеральных консульств Таджикистана и Узбекистана в Новосибирске с просьбой об организации возвращения на родину граждан этих стран», — заявил Борис Ларин.

О ситуации уже в курсе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, подчеркнул он.

В апреле altapress.ru писал, что около полутора десятков жителей среднеазиатских государств «застряли» в Центре временного содержания иностранных граждан в Барнауле.

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