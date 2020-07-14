Алтайский омбудсмен «выпустил» иностранцев из заточения в миграционном центре

Документы необходимые для выезда иностранцев на родину оформили еще в марте, пишет Ларин в Instagram. Из-за прекращения регулярного транспортного сообщения иностранцам пришлось быть в условиях ограничения свободы.
Подобная ситуация складывается и в других регионах Сибири, подчеркнул омбудсмен.
По настоятельной просьбе Ларина в конце июня чартерным рейсом домой в Узбекистан отправились семь человек.
«Однако, стоит признать, что в целом проблему эта отправка не решила. Сейчас по нашей просьбе представительством МИД России в Барнауле направлены ноты в адрес генеральных консульств Таджикистана и Узбекистана в Новосибирске с просьбой об организации возвращения на родину граждан этих стран», — заявил Борис Ларин.
О ситуации уже в курсе уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, подчеркнул он.
В апреле altapress.ru писал, что около полутора десятков жителей среднеазиатских государств «застряли» в Центре временного содержания иностранных граждан в Барнауле.