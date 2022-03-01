Алтайский ОНФ опасается, что покойников будут возить на такси из-за ремонта моста на Новом рынке

Свои опасения они выразили в своем профиле в Instagram.
В частности, они отметили, что выделенные полосы для движения автобусов городские чиновники хотят организовать на улице Аносова от проспекта Ленина до проспекта Калинина — на этой улице всего две узких полосы.
«Значит, ездить по ним кроме общественного транспорта смогут только велосипедисты, школьные автобусы и легковые такси. По адресу Аносова, 8 находится специализированная похоронная служба. Заехать на ее территорию можно только с Аносова. Что ж получается, покойников туда буду возить на такси?», — рассуждают в ОНФ.
Они посоветовали похоронным службам внести коррективы в схему организации движения общественного транспорта.
В ОНФ говорят, что следует прислушаться к мнению профессиональных дорожников.
«Они предлагают вместо перекрытия движения на проспекте Ленина организовать временный переезд через железнодорожные пути. Для этого надо сначала отремонтировать пятипролетный путепровод, который находится ближе к ТРЦ „Пионер“. На это потребуется несколько сотен миллионов рублей. А когда все закончится, Барнаул будет иметь два новых моста. Наши эксперты предлагают на отдельных участках организовать реверсивное движение. Призываем чиновников к диалогу», — говорится в посте.
Напомним, ремонт моста на Новом рынке планируют начать в мае этого года, а завершить в ноябре 2023 года. На работы потратят 2 млрд рублей.
Ранее в мэрия рассказала, как потеря моста на Новом рынке отразится на оперативности медиков.