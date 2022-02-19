Портить кровь нельзя. В Барнауле обсудили, как потеря моста на Новом рынке отразится на оперативности медиков

В Барнауле на очередной встрече обсудили схемы движения транспорта во время реконструкции путепроводов на проспекте Ленина, в том числе и мобильного комплекса забора крови, сообщает мэрия города.

Очередную встречу, на которой обсудили схему движения транспорта и ограничения на проезд в условиях почти двухгодичного отсутствия моста, посетил заместитель главврача «Алтайского краевого центра крови» Андрей Пеккер.

Медик подчеркнул, что у Центра есть крупногабаритный транспорт — мобильный комплекс забора крови, и если он попадет под временные ограничения, то это осложнит работу медучреждению.

«Кровь необходимо доставлять оперативно», — отметил Пеккер.

Член комитета по городскому хозяйству барнаульской гордумы Дмитрий Ильиных заявил, что транспорт, не превышающий 26 тонн, сможет двигаться в любое время.

«Однако стоит обратить внимание, что даже с ограничениями по времени транзитный транспорт будет мешать, а наша задача — максимально облегчить движение для общественного транспорта и для жителей. Необходимо рассмотреть еще раз схему и сделать так, чтобы минимальное количество грузовых машин ехало через площадь Октября, так как это основной узел, где сходятся все автомобильные дороги. Для этого необходимо сохранить ограничение по движению больших грузовых автомобилей по Старому мосту, а также определить места стоянок для этих машин на время запрета движения по участкам центральных дорог», — напомнил он.

Также на встрече подчеркнули, что руководителей крупных промышленных предприятий Барнаула волнует вопрос транспортировки грузов.

Участники автопробега на грузовиках Sсania доехали до Барнаула Иван Кузьмин

Гендиректор БКЖБИ № 1 Кирилл Овсянников напомнил, что предприятие непосредственно связано с перевозками грузов — как доставка материалов, так и вывоз готовой продукции.

«Для нас важно знать, какие ограничения будут связаны с движением большегрузов. Еще одна тема — рассмотрение возможности организации временных надземных пешеходных переходов, ведь ни для кого не секрет, что основным фактором, влияющим на неритмичность движения транспорта, является именно необходимость пропуска пешеходов», — отметил он.

Ранее в Барнауле педагоги подумали, как 2 года будут «долетать» до школ без моста на Новом рынке. А еще лебеди вспомнили про лебедей на мосту.