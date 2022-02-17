В Барнауле педагоги подумают, как 2 года будут «долетать» до школ без моста на Новом рынке. А еще лебеди

В Барнауле обсудили с представителями образовательных учреждений изменение схемы движения транспорта на время реконструкции путепроводов на проспекте Ленина, а также вспомнили лебедей на мосту, замену которому построят через два года, сообщает мэрия города.

В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей.

Встречи с руководителями образовательных учреждений прошли в двух района Барнаула — Индустриальном и Октябрьском. Директор школы № 127 Яна Дуванова отметила, что сегодня уже почти все жители города представляют, что их ожидает в ближайшие два года.

«Вряд ли кто-то из барнаульцев не изучает подробно то, что нас ожидает уже в мае. Тем не менее на совещании узнала много нового. Например, по поводу организации транспортной развязки, движения электротранспорта, автобусов. Впервые услышала, что решили пустить пешеходов по второстепенному мосту. Понятно, что над планом подготовки к началу реконструкции работала очень серьезная команда. Считаю, что все возможное для удобства участников дорожного движения личного и общественного транспорта, пешеходов — продумано», — уверена она.

У Дувановой нет озабоченности по поводу серьезных проблем с передвижением по городу, которые могут возникнуть без моста.

Она уверена, что барнаульцы перенесут временные трудности с пониманием. Более того, горожане будут ждать новых масштабных проектов по улучшению транспортной инфраструктуры.

Директор школы № 88 с кадетскими классами Ольга Ременюк призналась, что, по ее мнению, трудности все-таки будут, и с ними придется справляться.

«Проведу беседу в педагогическом коллективе нашей школы, обговорим обстановку по реконструкции моста. Проект будет воплощаться длительно, это даже не один год, и люди должны быть готовы к новым условиям. Трудности будут, но положительных моментов ведь ожидается больше. Обязательно запрошу у коллектива обратную связь, если будут предложения, отправим их», — заверила она.

Ременюк также акцентировала внимание на истории моста, которому более 60 лет, и его место в сердцах барнаульцев — у каждого есть свои воспоминания об этом «уголке Барнаула».

«А еще лебеди. Хочется, чтобы их сохранили, перенесли в другое место. Старый мост останется на открытках. Но так приятно осознавать, что пришло время, когда в нашем городе появится современное сооружение более серьезных масштабов, и вместе с этим изменится облик Барнаула», — подчеркнула она.

Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле. altapress.ru. Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле. altapress.ru. Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле. altapress.ru. В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев В Барнауле на мосту у нового рынка установили новых лебедей. Стас Хазиев

Директор школы № 31 Светлана Бочкова заявила, что в учреждении будут учитывать место жительство каждого преподавателя при составлении расписания.

«Чтобы те, кто живут далеко, могли беспрепятственно добираться до рабочих мест», — пояснила она.

Что-то решать придется не только с педагогами в школах, но и со студентами и преподавателями в вузах. Например, как вариант, в университетах могут скорректировать время занятий.

Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. altapress.ru Флешмоб барнаульских студентов в честь дня рождения Владимира Путина. altapress.ru

Ректор АлтГТУ им. И.И. Ползунова Андрей Марков пояснил, что распределить пассажиропоток в течение дня необходимо для того, чтобы все ездили не в восемь утра.

«Но необходимо сделать это согласованно со всеми образовательными организациями, чтобы не создать этот же час пик в другое время», — предупредил ректор.

Руководителей образовательных учреждений попросили довести до сотрудников и студентов информацию обо всех изменениях, которые внесут в схему движения транспорта. Напомним, предложения по изменению принимают до 28 февраля, после чего схему утвердят.

Ранее в Барнауле обсудили проблемы, которые затронут каждого жителя во время реконструкции моста на Новом рынке.