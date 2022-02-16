В Барнауле обсудили проблемы, которые затронут каждого жителя во время реконструкции моста на Новом рынке

В администрациях Октябрьского и Индустриального районов Барнаула прошли совещания по вопросу реконструкции путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина, сообщает мэрия города.

Реконструкцию восьми- и трехпролетного путепроводов проведут за счет средств инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю в рамках федерального проекта. Планируемая стоимость — около 2 млрд рублей. Работы начнут в мае 2022 года. Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе Нового рынка продлится около 20 месяцев — до ноября 2023 года. На данный момент идут обсуждения схемы организации дорожного движения, которую введут на период реконструкции моста.

В совещании, прошедшем 15 февраля в Октябрьском районе, приняли участие чиновники из администраций района и Барнаула, городские депутаты, руководители крупных предприятий и перевозчики.

«Обсудили вопросы о дате закрытия путепроводов, о времени движения общественного транспорта, о проработке вопроса с ресурсоснабжающими организациями по переносу существующих коммуникаций и каким образом будет организовано движение транспорта с „опасными“ грузами», — рассказали в мэрии.

Гендиректор «Барнаульского станкостроительного завода» Игорь Куппа предложил организовать проезд по улице Кулагина — от проспекта Калинина до поселка Восточный. Также, по его мнению, необходим маршрут, который сможет возместить последние несколько остановок трамвая № 3.

«Пассажиропоток по улицы Кулагина составляет более 2000 человек, большее количество из них — работники предприятий», — напомнил он.

Валерий Касплер, перевозчик и председатель комитета по экономической политике и собственности БГД, подчеркнул, что основная проблема заключается не столько в доставке и логистике товаров, сколько в проезде людей.

«Необходимо внимательно изучить все предложения и разработать оптимальную схему движения транспорта, которая позволяла бы быстро и без проблем добираться жителям до их места работы. Забота о жителях — наш приоритет», — заявил депутат.

Мост на Новом рынке. yandex.ru/maps

Дмитрий Ильиных, член комитета БГД по городскому хозяйству, обратил внимание на необходимость обсуждения схемы движения с коммунальными службами.

«Многие многоквартирные дома, которые обслуживают управляющие организации, находятся по разным сторонам моста, это может вызвать проблемы в случае аварии. Очень важно, чтобы у служб управляющих компаний также была возможность быстрого проезда и оперативной отработки аварийной ситуации», — отметил еще один депутат.

Глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев обратил внимание на то, что такой масштабный вопрос, как организация движения во время ремонта путепроводов, можно решить только совместными усилиями.

«Поэтому все предложения, которые мы с вами обсудили, обязательно будут направлены в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула и там рассмотрены. Мы ждем обратной связи по каждому предложению», — сказал он.

На совещании в Индустриальном районе также собрались чиновники, депутаты и руководители предприятий различной направленности. Глава района Сергей Татьянин подчеркнул, что масштабные ремонтные работы отразятся на каждом жителе Барнаула.

«Реконструкция моста и изменение схемы движения транспорта затронет каждого барнаульца, для руководителей предприятий эта проблема особенно насущная. На срок реализации социально-значимого инфраструктурного проекта — полтора года — нас ждет достаточно сложная ситуация, несмотря на колоссальную подготовку. На первый взгляд может показаться, что это затронет в большей мере другие районы города, а жители Индустриального в основном передвигаются по Павловскому и Змеиногорскому трактам, шоссе Ленточный бор. Но нужно понимать, что эти транспортные потоки окажутся переполненными, особенно в часы пик. Работодателям необходимо подумать о возможности изменения графика рабочего времени на своих предприятиях, что поможет добираться на работу с наименьшими сложностями и сократит пробки в конце рабочего дня», — отметил Татьянин.

Сергей Струченко, зампред БГД, обратил внимание на то, что после закрытия моста на Новом рынке произойдет не только изменение привычной схемы движения транспорта.

Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

«К работе в новых условиях готовятся социальные и экстренные службы, здравоохранение. Так, на базе 11-й и 12-й городских больниц создадут вторую городскую станцию скорой медицинской помощи. Аварийные службы ЖКХ будут вынуждены организовывать дополнительные дежурные бригады для оперативной работы в разных частях города. По поручению главы администрации города обращаю внимание руководителей организаций о необходимости донести до каждого работника, что проблемы с транспортным движением неизбежны, но власть все вопросы держит на контроле», — заверил депутат.

При этом он попросил барнаульцев с пониманием отнестись к возможным временным трудностям и представить, как будет хорошо, когда построят новый путепровод.

Представители предприятий предложили организовать дополнительное регулирование движения на улице Челюскинцев и использовать улицу Звездную в качестве объездной.

Татьянин, выслушав все предложения, порекомендовал предпринимателям обдумать и конкретизировать все идеи, а затем направить письменные обращения для рассмотрения специалистами.

Ранее сообщили, что в Барнауле в апреле начнут перекрывать движение из-за строительства трамвайного кольца на Новом рынке.