Алтайский оператор по осеменению коров подарила Якубовичу творческий подарок

Барнаульский оператор искусственного осеменения коров и телок в АО «Учхоз «Пригородное» Ольга Баранова приняла участие в новогоднем выпуске капитал-шоу «Поле чудес» на «Первом канале». Вместе с ней на передачу приехала зоотехник-селекционер Анна Карасева.

Новогоднее шоу было посвящено символу Нового 2021 года — Быку. Поэтому среди игроков были представители отрасли сельского хозяйства, сообщает Минкультуры Алтайского края.

Ведущему Леониду Якубовичу от Алтайского края они подарили творческий подарок — выступление дуэта Вадима Вяткина и Виктории Алексеевой.

«Мы привыкли выступать на разных концертных площадках, но здесь, в Останкино, в передаче, которую покажут на Первом канале, конечно, было волнительно и почетно. В программе также выступили артисты из Татарстана, Удмуртии, Ленинградской области, Брянска и Орла», — рассказал Вадим Вяткин.

Девушка из Алтайского края приняла участие в шоу «Поле чудес» Правительство Алтайского края

В феврале 2020 года на шоу Поле чудес" приезжала педагог по вокалу Кристина Николенко из Барнаула. Вместе с ней на съемки приехали ее ученики, которые исполнили песню.

По традиции, участница привезла гостинцы: молочные продукты, картину алтайского художника и мед. Девушка прошла в полуфинал, но не выиграла.