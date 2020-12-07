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Жизнь

В Алтайском крае стали делать в пять раз меньше тестов на COVID-19

В Алтайском крае сократили число лабораторных исследований на COVID-19. Это связано с изменениями в санитарно-эпидемиологических правилах, сообщили в оперативном штабе региона.

Ученые. Исследования. Анализы.
Ученые. Исследования. Анализы.
CC0

Среднесуточный охват тестированием жителей края, по данным на 7 декабря, составил 200,21 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 653 человека в день.

Количество тестирований с учетом повторных исследований — 682 за минувшие сутки. Причем днем ранее их было 3 766.

Дело в том, что в санитарные правила внесли следующие изменения:

  • выписка пациентов, у которых был подтверждён COVID-19 теперь осуществляется при получении одного отрицательного результата (ранее больничный лист закрывали после двух отрицательных результатов),
  • выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения (14 дней самоизоляции), осуществляется без проведения лабораторного исследования.

«При этом, как и ранее, тестирование проводится лицам с проявленными признаками заболевания сходными с COVID-19, с диагнозом „внебольничная пневмония“, медработникам, имеющим риск инфицирования при профессиональной деятельности», — уточнили власти.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией, по последним данным, в регионе составляет 27 691 человек, выздоровели всего 24 043, умерло уже 1 208 пациентов.

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