В Алтайском крае стали делать в пять раз меньше тестов на COVID-19

Среднесуточный охват тестированием жителей края, по данным на 7 декабря, составил 200,21 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 653 человека в день.
Количество тестирований с учетом повторных исследований — 682 за минувшие сутки. Причем днем ранее их было 3 766.
Дело в том, что в санитарные правила внесли следующие изменения:
- выписка пациентов, у которых был подтверждён COVID-19 теперь осуществляется при получении одного отрицательного результата (ранее больничный лист закрывали после двух отрицательных результатов),
- выписка контактных лиц, у которых не появились клинические симптомы в течение всего периода медицинского наблюдения (14 дней самоизоляции), осуществляется без проведения лабораторного исследования.
«При этом, как и ранее, тестирование проводится лицам с проявленными признаками заболевания сходными с COVID-19, с диагнозом „внебольничная пневмония“, медработникам, имеющим риск инфицирования при профессиональной деятельности», — уточнили власти.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией, по последним данным, в регионе составляет 27 691 человек, выздоровели всего 24 043, умерло уже 1 208 пациентов.