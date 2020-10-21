Алтайский оперштаб сообщил о 320 заболевших COVID-19 и дал разъяснения

Суточный прирост заболевших в Алтайском крае поставил рекорд — 320 новых случаев. Это с учетом бессимптомных больных, которых раньше в статистику не включали, пояснили в оперштабе края.

За сутки в крае выздоровело в два раза больше пациентов, чем днем ранее, 299 человек. Произошло девять смертельных случаев (за весь период умерло 668 человек).

В тяжелом состоянии находится 364 человека, 136 из них на ИВЛ. В ковидных госпиталях осталось 564 койки, за сутки удалось оборудовать еще 70 новых мест.

Пояснение Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

Сегодняшние данные в 320 выявленных инфицированных учитывают 115 жителей края, добавленных 20 октября оперативным штабом, как бессимтомных носителей вируса, которые выявлены в регионе за последние 3 дня. В формате прежней статистики на 21 октября в крае выявлено 205 больных, у 13 из которых заболевание протекает без клинической картины (бессимтомно). В дальнейшем количество инфицированных будет включать количество и заболевших и бессимптомных случаев.

Новые случаи