Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 октября 7°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Алтайский оперштаб сообщил о 320 заболевших COVID-19 и дал разъяснения

Суточный прирост заболевших в Алтайском крае поставил рекорд — 320 новых случаев. Это с учетом бессимптомных больных, которых раньше в статистику не включали, пояснили в оперштабе края.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
zdravalt.ru

За сутки в крае выздоровело в два раза больше пациентов, чем днем ранее, 299 человек. Произошло девять смертельных случаев (за весь период умерло 668 человек).

В тяжелом состоянии находится 364 человека, 136 из них на ИВЛ. В ковидных госпиталях осталось 564 койки, за сутки удалось оборудовать еще 70 новых мест.

Пояснение Роспотребнадзора по Алтайскому краю:

Сегодняшние данные в 320 выявленных инфицированных учитывают 115 жителей края, добавленных 20 октября оперативным штабом, как бессимтомных носителей вируса, которые выявлены в регионе за последние 3 дня. В формате прежней статистики на 21 октября в крае выявлено 205 больных, у 13 из которых заболевание протекает без клинической картины (бессимтомно). В дальнейшем количество инфицированных будет включать количество и заболевших и бессимптомных случаев.

Новые случаи

  • Барнаул — 94,
  • Заринск — 42,
  • Рубцовск — 28,
  • Бийск -21,
  • Новоалтайск — 16,
  • Славгород и Благовещенский район — по 11 заболевших,
  • Локтевский район — 10,
  • Змеиногорский район — 9,
  • Бурлинский и Первомайский районы — по 7 заболевших,
  • Кулундинский и Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
  • Тальменский район — 5,
  • Петропавловский и Табунский районы — по 4 заболевших,
  • Камень-на-Оби, Шипуновский, Косихинский, Панкрушихинский, Алтайский, Бийский и Солонешенский районы — по 3 заболевших,
  • Быстроистокский, Заринский, Новичихинский, Курьинский, Третьяковский и Рубцовский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Кытмановский, Калманский, Залесовский, Ребрихинский и Советский районы — по одному заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость