Алтайский оперштаб сообщил о 320 заболевших COVID-19 и дал разъяснения

За сутки в крае выздоровело в два раза больше пациентов, чем днем ранее, 299 человек. Произошло девять смертельных случаев (за весь период умерло 668 человек).
В тяжелом состоянии находится 364 человека, 136 из них на ИВЛ. В ковидных госпиталях осталось 564 койки, за сутки удалось оборудовать еще 70 новых мест.
Пояснение Роспотребнадзора по Алтайскому краю:
Сегодняшние данные в 320 выявленных инфицированных учитывают 115 жителей края, добавленных 20 октября оперативным штабом, как бессимтомных носителей вируса, которые выявлены в регионе за последние 3 дня. В формате прежней статистики на 21 октября в крае выявлено 205 больных, у 13 из которых заболевание протекает без клинической картины (бессимтомно). В дальнейшем количество инфицированных будет включать количество и заболевших и бессимптомных случаев.
Новые случаи
- Барнаул — 94,
- Заринск — 42,
- Рубцовск — 28,
- Бийск -21,
- Новоалтайск — 16,
- Славгород и Благовещенский район — по 11 заболевших,
- Локтевский район — 10,
- Змеиногорский район — 9,
- Бурлинский и Первомайский районы — по 7 заболевших,
- Кулундинский и Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
- Тальменский район — 5,
- Петропавловский и Табунский районы — по 4 заболевших,
- Камень-на-Оби, Шипуновский, Косихинский, Панкрушихинский, Алтайский, Бийский и Солонешенский районы — по 3 заболевших,
- Быстроистокский, Заринский, Новичихинский, Курьинский, Третьяковский и Рубцовский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Кытмановский, Калманский, Залесовский, Ребрихинский и Советский районы — по одному заболевшему.