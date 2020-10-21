205 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае выявили 205 заболевших коронавирусом, говорится в сводке федерального оперативного штаба на сайте стопкоронавирус.рф на 21 октября.

Выздоровело 290 человек, скончалось двое.

Региональные власти статистику еще не предоставили.

Общее количество заболевших, по данным стопкоронавирус. рф, в Алтайском крае составляет 17 103 человека, выздоровело 15 860.

20 октября региональный оперативный штаб насчитал 190 заразившихся за день, а федеральный штаб, откуда потом отгружаются данные на Стопкоронавирус. рф, сообщил о 305 заболевших.

В краевом управлении Роспотребнадзора уточнили, что в статистику автоматически попали бессимптомные случаи, выявленные в рамках планового мониторинга сотрудников ряда предприятий и учреждений, которые регулярно тестируют всех своих сотрудников, вне зависимости от наличия или отсутствия симптоматики.

Потом появилась версия о «техническом сбое».