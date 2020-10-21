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Жизнь

205 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

За сутки в Алтайском крае выявили 205 заболевших коронавирусом, говорится в сводке федерального оперативного штаба на сайте стопкоронавирус.рф на 21 октября.

Ученые. Исследования. Анализы.
Ученые. Исследования. Анализы.
CC0

Выздоровело 290 человек, скончалось двое.

Региональные власти статистику еще не предоставили.

Общее количество заболевших, по данным стопкоронавирус. рф, в Алтайском крае составляет 17 103 человека, выздоровело 15 860.

20 октября региональный оперативный штаб насчитал 190 заразившихся за день, а федеральный штаб, откуда потом отгружаются данные на Стопкоронавирус. рф, сообщил о 305 заболевших.

В краевом управлении Роспотребнадзора уточнили, что в статистику автоматически попали бессимптомные случаи, выявленные в рамках планового мониторинга сотрудников ряда предприятий и учреждений, которые регулярно тестируют всех своих сотрудников, вне зависимости от наличия или отсутствия симптоматики.

Потом появилась версия о «техническом сбое».

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