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Жизнь

+57. Алтайский оперштаб заявил об «осторожном тренде» по снижению заболеваемости COVID-19

Вторые сутки в Алтайском крае снижается количество инфицированных COVID-19, заявил краевой оперативный штаб 5 июня. За последние сутки выявили 57 новых случаев. В штабе охарактеризовали ситуацию, как «осторожный тренд».

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Из них 40 человек — в Барнауле, в Заринске — 4, Рубцовске — 3, Ребрихинском районе — 3, Рубцовском районе — 2, Троицком районе — 2. В Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах — по одному.

Почти сравнялось число заболевших и выздоровевших за сутки: вылечились 53 человека.

При этом два человека умерли, в их числе заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. Минздрав подтвердил, что причиной его смерти стал COVID-19.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в регионе на 5 июня составляет 2192 человека, в том числе 214 детей.

Скончались 25 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, 8 случаев — иные причины смерти, два случая еще находятся на экспертизе.

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