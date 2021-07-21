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Жизнь

Алтайский педофил сбежал из-под ареста и может скрываться в Новосибирске или другом городе

В сибирских регионах разыскивают сбежавшего из-под ареста мужчину, обвиненного в изнасиловании девочки в Алтайском крае, сообщает Om1.ru.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Мужчину разыскивают за сексуальное насилие над ребенком — он сбежал из-под стражи еще в декабре 2020 года, срезав с ноги браслет.

«За изнасилование разыскивается Олейник Иван Васильевич, 14.11.1980 г.р., житель Тальменского района Алтайского края», — отмечает издание со ссылкой на алтайское МВД.

Мужчину должны были доставить в суд на очередное заседание, когда обнаружили его пропажу. Перед побегом он избавился от телефона и зачистил аккаунты в соцсетях.

Обвиняемый в изнасиловании.
Обвиняемый в изнасиловании.
vk.com/incident22

В полиции предполагают, что преступник может находиться в другом регионе и называться новым именем.

«Обвиняемый может совершать аналогичные преступления. В связи с чем просим оказать содействие в установлении местонахождении разыскиваемого», — подчеркнули правоохранители.

Если 40-летнего мужчину поймают, то ему грозит уже заключение под стражу, вновь под домашний арест его не отправят.

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