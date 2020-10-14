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Жизнь

Алтайский писатель умер от пневмонии на фоне коронавируса

13 октября на 52 году жизни умер писатель Евгений Мамыкин, сообщили в алтайском краевом отделении партии «Коммунисты России».

Евгений Мамыкин.
Евгений Мамыкин.
Скриншот видео Бийское телевидение

Причиной смерти стала пневмония, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.

Евгений Мамыкин родился в Бийске, окончил Бийский государственный педагогический институт и работал в школах наукограда учителем труда и физкультуры. Потом получил юридическое образование, трудился юристом в организациях.

Также Евгений Мамыкин был сотрудником межрегионального общественного фонда имени Михаила Евдокимова.

«Последние годы своей жизни, посвятил написанию киноповести „Небо и Земля“, — о нашей соотечественнице, единственной женщине летчике — танкисте нашего края — Бондарь- Ширяевой. Его труд был опубликован в крупных журналах, таких как „Наш современник“, чем Евгений Вячеславович очень гордился. Человек имел четкую позицию убежденного коммуниста, строил большие планы дальнейшего творческого служения нашему городу, краю, партии и Родине», — сообщили «Коммунисты России».

Однопартийцы принесли свои соболезнования родным Евгения Мамыкина.

Ранее свое искреннее недовольство ситуацией с приемом онкологических больных высказал другой алтайский писатель Анатолий Кирилин.

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