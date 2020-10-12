Известный алтайский писатель оказался заложником ковидного коллапса

Писатель Анатолий Кирилин раз в месяц делал тест на COVID-19, чтобы проходить лечение в онкодиспансере. Теперь таких направлений пациентам не дают, якобы по распоряжению Минздрава РФ, а лечиться без проверки на ковид нельзя. Свою историю Кирилин написал в Facebook и озаглавил «Извините, что я еще жив».

Обычно Анатолий Кирилин получал направление на ковид-тест в онкодиспансере перед каждым новым оформлением, ежемесячно, но не в этот раз.

Из публикации Анатолия Кирилина:

«Как мне пояснили в онкоцентре, отныне распоряжением федерального министра здравоохранения (?) отменены направления из спецмедучреждений. А как мне быть? — спрашиваю. В ответ пожатие плечами. Пришел в свою поликлинику. „Направьте на мазок“ — „Идите в 112 кабинет“ — Пришел. „А вам сюда зачем? Идите в регистратуру“ — „Так я только оттуда, к вам направили!“ — „Ничего не знаем.“ На этот раз из регистратуры направили в 101 кабинет. И там: „А мы мазков не делаем, спрашивайте в регистратуре.“ — В регистратуре: „Надо разговаривать с инфекционистом.“ — „Так с чем я пойду к инфекционисту? Я Толян с улицы, возьмите мазок. (хотя, по большому счету, и у Толяна с улицы должны бы брать. Во Вьетнаме кабинки с анализаторами на улице стоят)“ — Не знают они! „Тогда дайте направление к терапевту“ — „А терапевт не дает направлений на анализы по ковиду“. Люди! Я почувствовал недомогание! У меня есть некоторые симптомы инфекции! Я несу ответственность за близких мне людей!!! Вы тут в белых халатах для чего сидите? А мне: „Мы всего лишь регистраторы“. Из дома никуда не дозвониться. Вызывать скорую — вроде нет температуры, неловко беспокоить, тем более знаю, какая там нынче загруженность. Как я понимаю, мне теперь дорога закрыта не только на мазок от ковида, но и к месту постоянного лечения от основной болезни. Опять взываю: Люди!!! Ну, хоть кто-то может мне описать алгоритм действий в моем случае?! Он ведь не единичен! А вы, милые регистраторы, зарегистрируйте, пожалуйста, что я еще жив! И уж простите за беспокойство!».

В комментариях пользователи Facebook посоветовали писателю все же вызвать скорую помощь, а также пожелали сил и выразили сочувствие.

Напомним, ситуация в алтайском здравоохранении в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и коронавирусом сложилась очень напряженная — власти пытаются задействовать все возможные резервы.

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