Алтайский подросток, нашедший банковскую карту, наелся и приоделся перед судимостью

В Алтайском крае суд ждет 17-летнего подростка, который воспользовался найденной банковской картой и посетил магазины, сообщает региональный СК.

Подросток нашел банковскую карту с бесконтактной оплатой на одной из улиц Новоалтайска.

«Приобрел одежду и продукты питания в разных магазинах на сумму более 12 тысяч рублей. О снятии денежных средств владелец узнал, когда зашел в мобильное приложение, после чего заблокировал карту», — рассказали в ведомстве.

Подросток признал вину, а также возместил ущерб. За «кражу с банковской карты в значительном размере» ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, следствие обратилось в органы системы профилактики подростковых правонарушений — для устранения причин и условий, подводящих к преступлениям.

Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.