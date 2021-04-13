13 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Алтайский подросток, нашедший банковскую карту, наелся и приоделся перед судимостью

В Алтайском крае суд ждет 17-летнего подростка, который воспользовался найденной банковской картой и посетил магазины, сообщает региональный СК.

Шоппинг.
Шоппинг.
pixabay.com.

Подросток нашел банковскую карту с бесконтактной оплатой на одной из улиц Новоалтайска.

«Приобрел одежду и продукты питания в разных магазинах на сумму более 12 тысяч рублей. О снятии денежных средств владелец узнал, когда зашел в мобильное приложение, после чего заблокировал карту», — рассказали в ведомстве.

Подросток признал вину, а также возместил ущерб. За «кражу с банковской карты в значительном размере» ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, следствие обратилось в органы системы профилактики подростковых правонарушений — для устранения причин и условий, подводящих к преступлениям.

Ранее девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость