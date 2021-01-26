Девушка из Барнаула потеряла банковскую карту и читала СМС, как кто-то покупает алкоголь

С заявлением о хищении денег в полицию обратилась девушка 1993 года рождения.
«Пояснила, что потеряла банковскую карту с возможностью бесконтактной оплаты. Пришло смс-уведомление о списании денежных средств за покупку в магазине спиртных товаров», — рассказали в ведомстве.
Покупок сделали на 2,5 тыс. рублей. Полицейские быстро нашли подозреваемого — мужчину 1994 года рождения.
Задержанный пояснил, что нашел пластиковую карту на улице и решил воспользоваться. Возбудили уголовное дело.
Ранее алчная жительница Барнаула поживилась сбережениями пенсионера на забытой им банковской карте.