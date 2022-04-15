15 апреля
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Жизнь

Алтайский подросток нашел банковскую карту и перед судимостью оделся, помылся и покушал

В Алтайском крае 16-летний подросток предстанет перед судом за кражу денег с банковской карты местного жителя, сообщает региональный СК.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

В октябре 2021 года подросток днем нашел банковскую карту на одной из улиц села в Кулундинском районе.

«Нашел банковскую карту, принадлежащую местному жителю и имеющую знак бесконтактной оплаты. Несовершеннолетний приобрел одежду, средства гигиены и продукты питания в разных магазинах района», — рассказали в ведомстве.

Подросток потратил более 8 тыс. рублей. Хозяин банковской карты заблокировал ее после того, как увидел уведомление.

Молодой человек вину не признал, но возместил материальный ущерб. Подростку грозит до 6 лет лишения свободы за «кражу со значительным ущербом» (есть и другие варианты наказания).

Ранее другой алтайский подросток, нашедший банковскую карту, наелся и приоделся перед судимостью.

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