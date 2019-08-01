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Жизнь

Алтайский подросток забрался в чужую квартиру и украл еду

В Михайловском районе 16-летнего подростка обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище. Он украл наручные часы и еду на 3 тысячи рублей, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Кража.
Кража.
ГУ МВД по Алтайскому краю

По данным следствия, в июне 2019 года подросток залез в квартиру местной жительницы и совершил кражу. Следы преступления он тщательно скрыл.

Сообщается, что подросток воспитывался в неблагополучной семье. Расследование уголовного дела продолжается.

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