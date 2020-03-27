Алтайский полк РХБ защиты переброшен в Кузбасс на «борьбу с коронавирусом»

Военнослужащие полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 41-й общевойсковой армии, дислоцированные в Алтайском крае, переброшены в Кузбасс в рамках внезапной проверки готовности к борьбе с коронавирусом, сообщает « Интерфакс-Россия ».

«Специалисты РХБ защиты на специальной технике совершили 350-километровый марш из пункта постоянной дислокации на полигон „Юргинский“ в Кемеровской области для усиления группировки по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций», — рассказали в пресс-службе ЦВО.

В состав группировки вошли подразделения соединений и частей 41 общевойсковой армии ЦВО, дислоцированных в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях — всего более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц спецтехники.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ. vk.com/mil

Как сообщает Минобороны России, специальные учения проводят на семи полигонах Западного и Центрального военных округов.

«Мероприятия по повышению уровня готовности войск (сил) к решению к выполнению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций завершатся проведением тактико-специальных учений», — рассказали в ведомстве.

В ходе учений на практике отработают задачи, связанные с выполнением всего комплекса карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекции местности и объектов.

В проверке задействуют подразделения Воздушно-космических сил (ВКС), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), войск радиационной, химической и биологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

Специалисты РХБ защиты Минобороны РФ. vk.com/mil

Инженерные войска выполнят фортификационные работы, медотряды отработают лечебно-эвакуационные задачи, подразделения медицинского обеспечения выполнят санитарно-противоэпидемические мероприятия, соединения МТО отработают задачи по организации проживания и питания.

Учения пройдут на полигонах «Кирилловский» (Ленинградская область), «Погоново» (Воронежская область), «Мулино» (Нижегородская область), «Свердловский» (Екатеринбург), «Рощинский» (Самарская область), «Чебаркульский» (Челябинская область) и «Юргинский» (Кемеровская область).

С 25 по 28 марта идет проверка готовности войск к решению задач по локализации ЧС, связанных с возникновением угрозы заражения и распространения вирусных инфекций.

Ранее сообщалось, что весенний призыв в армию могут перенести из-за пандемии коронавируса.