Алтайский полковник возглавил томский главк МЧС

Первого заместителя начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Олега Еременко назначили врио начальника главка МЧС по Томской области. Об этом сообщается на сайте управления.

По данным «Интерфакс-Сибирь», глава МЧС РФ Евгений Зиничев временно отстранил от службы предыдущего начальника Михаила Бегуна. Его арестовали на два месяца по подозрению во взяточничестве.

Олег Еременко. 70.mchs.gov.ru

СУ СКР по Томской области возбудило уголовное дело в отношении томского начальника МЧС по факту получения взятки в особо крупном размере (300 тыс. рублей). По данным следствия, он незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у подконтрольных ведомству коммерческих организаций за готовность оказать им содействие в выдаче лицензии.

Олег Еременко родился в 1970 году в Алма-Ате. Окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России и Восточно-Сибирский институт МВД России.

Служил пожарной охране с 1991 года в должности пожарного одной из военизированных частей Барнаула. С апреля 2003 года по октябрь 2011 года занимал руководящие должности в алтайских пожарных частях. С декабря 2015 года по август 2018 года Еременко был первым замом начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.