Алтайский полковник возглавил томский главк МЧС

По данным «Интерфакс-Сибирь», глава МЧС РФ Евгений Зиничев временно отстранил от службы предыдущего начальника Михаила Бегуна. Его арестовали на два месяца по подозрению во взяточничестве.
СУ СКР по Томской области возбудило уголовное дело в отношении томского начальника МЧС по факту получения взятки в особо крупном размере (300 тыс. рублей). По данным следствия, он незаконно потребовал от своего подчиненного изыскать денежные средства у подконтрольных ведомству коммерческих организаций за готовность оказать им содействие в выдаче лицензии.
Олег Еременко родился в 1970 году в Алма-Ате. Окончил Екатеринбургское пожарно-техническое училище МВД России и Восточно-Сибирский институт МВД России.
Служил пожарной охране с 1991 года в должности пожарного одной из военизированных частей Барнаула. С апреля 2003 года по октябрь 2011 года занимал руководящие должности в алтайских пожарных частях. С декабря 2015 года по август 2018 года Еременко был первым замом начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю.