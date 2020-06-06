Алтайский преподаватель рассказал плюсы и минусы самоизоляции и победил в конкурсе

Преподаватель Алтайского филиала РАНХиГС Артем Шмаков в формате интеллектуального поединка рассказал о том, как изменится общение людей после самоизоляции.

Напомним, кандидат филологических наук, доцент кафедры психологии и социологии управления филиала РАНХиГС вошел в число победителей конкурса научно-популярного стендапа It Works.

Шмаков рассказал о новой реальности онлайн-коммуникаций в то время, когда страна находится «в так называемой самоизоляции» в связи с рапространением «определенной инфекции».

«Пока не ясно, какие эффекты это вызовет в современном обществе и у каждого конкретного человека. Но можно сделать несколько прогнозов. Прежде всего стоит поговорить о позитивных эффектах», — начал свое выступление преподаватель.

К примеру, большое количество услуг, для которых требовалось очное присутствие человека, можно перевести в онлайн.

Также к позитиву Шмаков отнес дистанционную форму обучения.

«Вузы не прекратили обучение, а перенесли в онлайн. Преподаватели изобретают какие-то новые актуальные формы подачи информации. И это не может нас не радовать», — подчеркнул он.

Кроме позитивных эффектов, как отметил Шмаков, существует и негативный — от чрезмерного онлайна в нашей жизни, потому что люди теряют уровень коммуникации.

«Информация передается через три уровня — вербальный, невербальный и паравербальный. Мы теряем уровень, когда сводим общение к текстовой переписке. Очень важно слышать интонацию, тембр и голос собеседника, чтобы понимать, что он хочет сказать», — разъяснил филолог.

Он подчеркнул, что в конце концов люди устанут общаться онлайн. Но и когда они встретятся лицом к лицу, общение будет уже другим, потому что попробовали новый формат общения — целиком дистанционный.

«Говорят, что некоторые этикетные ритуалы отойдут в прошлое, например, рукопожатие. Я в это не совсем верю, наше общество более традиционное, в отличие от западного, мы храним традиции более бережно», — отметил преподаватель.

По его мнению, важно, чтобы каждый сделал выбор для себя и подвел определенный итог: каково это — общаться онлайн.

Онлайн-коммуникация в итоге позволит людям больше ценить реальное общение и те минуты, которые провели с друзьями, приходит к выводу Шмаков.