Алтайский профессор вошел в состав обновленного корпуса экспертов РАН

Мищенко заведует кафедрой региональной экономики и управления МИЭМИС АлтГУ, руководит Центром переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Президент РАН Александр Сергеев направил профессору письмо:

«Ваше экспертное мнение очень важно для развития науки в области Ваших научных интересов и анализа состояния научных исследований в Российской Федерации. Искренне благодарю за готовность к сотрудничеству и согласие представлять экспертное сообщество РАН».

Виталий Мищенко специализируется в области формирования и использования квалифицированных кадров, активно занимается областью управления региональной экономикой, успешно используя результаты научных исследований в переподготовке руководителей и специалистов краевой, городских и районных администраций.

Ранее директор Российско-Американского противоракового центра АлтГУ Андрей Шаповал вошел в состав редколлегии авторитетного швейцарского журнала Pathogens («Патогены»).