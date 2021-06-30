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Жизнь

Алтайский профессор вошел в состав обновленного корпуса экспертов РАН

Профессора АлтГУ Виталия Мищенко включили в состав обновленного корпуса экспертов РАН, сообщила пресс-служба вуза.

Профессор Виталий Мищенко.
Профессор Виталий Мищенко.
asu.ru

Мищенко заведует кафедрой региональной экономики и управления МИЭМИС АлтГУ, руководит Центром переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих.

Президент РАН Александр Сергеев направил профессору письмо:

«Ваше экспертное мнение очень важно для развития науки в области Ваших научных интересов и анализа состояния научных исследований в Российской Федерации. Искренне благодарю за готовность к сотрудничеству и согласие представлять экспертное сообщество РАН».

Виталий Мищенко специализируется в области формирования и использования квалифицированных кадров, активно занимается областью управления региональной экономикой, успешно используя результаты научных исследований в переподготовке руководителей и специалистов краевой, городских и районных администраций.

Ранее директор Российско-Американского противоракового центра АлтГУ Андрей Шаповал вошел в состав редколлегии авторитетного швейцарского журнала Pathogens («Патогены»).

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