Алтайский район собрал 4,5 млн рублей для поддержки военнослужащих в СВО

Предприятия Целинного района собрали более 3 млн рублей на покупку оборудования еще в августе.
Сейчас они объявили новый сбор средств. Собрано уже более 1,5 млн рублей.
Сбор координирует рабочая группа при администрации района. Она выясняет потребности земляков, участвующих в СВО. А также собираются поддерживать семьи военнослужающих и мобилизованных.
«Люди перечисляли средства, чтобы в короткие сроки закупить пригодную для полевых условий теплую одежду и обувь, чтобы наши мобилизованные были в более комфортных условиях. Безусловно, наши ребята в Омске получают все необходимое обмундирование, речь о дополнительных вещах», — отметил депутат АКЗС от семнадцатого округа Вадим Смагин.