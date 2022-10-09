Алтайский район собрал 4,5 млн рублей для поддержки военнослужащих в СВО

Целинный район собрал 4,5 млн рублей для поддержки военнослужащих. Об этом сообщает АКЗС.

Предприятия Целинного района собрали более 3 млн рублей на покупку оборудования еще в августе.

Сейчас они объявили новый сбор средств. Собрано уже более 1,5 млн рублей.

Сбор координирует рабочая группа при администрации района. Она выясняет потребности земляков, участвующих в СВО. А также собираются поддерживать семьи военнослужающих и мобилизованных.