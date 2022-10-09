9 октября
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Жизнь

Алтайский район собрал 4,5 млн рублей для поддержки военнослужащих в СВО

Целинный район собрал 4,5 млн рублей для поддержки военнослужащих. Об этом сообщает АКЗС.

Осенний призыв.
Осенний призыв.
prizyvanet.ru

Предприятия Целинного района собрали более 3 млн рублей на покупку оборудования еще в августе.

Сейчас они объявили новый сбор средств. Собрано уже более 1,5 млн рублей.

Сбор координирует рабочая группа при администрации района. Она выясняет потребности земляков, участвующих в СВО. А также собираются поддерживать семьи военнослужающих и мобилизованных.

«Люди перечисляли средства, чтобы в короткие сроки закупить пригодную для полевых условий теплую одежду и обувь, чтобы наши мобилизованные были в более комфортных условиях. Безусловно, наши ребята в Омске получают все необходимое обмундирование, речь о дополнительных вещах», — отметил депутат АКЗС от семнадцатого округа Вадим Смагин.

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