Роспотребнадзор рассказал, что делать жителям Барнаула и Бийска при смоге

В Барнауле и Бийске до середины дня 2 декабря будут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Не исключено, что такая обстановка будет наблюдаться и дальнейшем, поэтому в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю дали рекомендации для жителей.