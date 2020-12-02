Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 декабря -10°C
Жизнь

Роспотребнадзор рассказал, что делать жителям Барнаула и Бийска при смоге

В Барнауле и Бийске до середины дня 2 декабря будут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени опасности. Не исключено, что такая обстановка будет наблюдаться и дальнейшем, поэтому в управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю дали рекомендации для жителей.

Барнаул во мгле.
Барнаул во мгле.
vk.com/barneos22

Специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил:

  • Отложить длительные прогулки.
  • Простая марлевая повязка при смоге будет эффективной защитой только для взвешенных частиц. Микрочастицы и газы повязка не задерживает, поэтому если есть возможность не выходить на улицу — лучше не выходить.
  • Пить больше чистой воды, не менее 2−2,5 литров в день, из них до 0,5 литров минеральной воды.
  • По возможности пользоваться кондиционерами, воздухоочистителями с современными фильтрами и эффектом ионизации положительными и отрицательными ионами дома и в офисе.
  • По возможности держать окна закрытыми. Если вы все же решили проветривать, то необходимо учитывать, что хуже всего обстановка в ранние утренние часы, когда вся опасная взвесь концентрируется в приземном слое.
  • У себя дома желательно проводить влажную уборку и стараться увлажнять воздух, чтобы избегать пересыхания слизистой носа. Особенно важно делать промывание носа и полоскание полости рта.

Что такое НМУ

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия).

Это способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Ранее сообщалось, что Барнаул и Бийск могут включить в список самых грязных городов России.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость