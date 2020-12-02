Роспотребнадзор рассказал, что делать жителям Барнаула и Бийска при смоге

Специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил:
- Отложить длительные прогулки.
- Простая марлевая повязка при смоге будет эффективной защитой только для взвешенных частиц. Микрочастицы и газы повязка не задерживает, поэтому если есть возможность не выходить на улицу — лучше не выходить.
- Пить больше чистой воды, не менее 2−2,5 литров в день, из них до 0,5 литров минеральной воды.
- По возможности пользоваться кондиционерами, воздухоочистителями с современными фильтрами и эффектом ионизации положительными и отрицательными ионами дома и в офисе.
- По возможности держать окна закрытыми. Если вы все же решили проветривать, то необходимо учитывать, что хуже всего обстановка в ранние утренние часы, когда вся опасная взвесь концентрируется в приземном слое.
- У себя дома желательно проводить влажную уборку и стараться увлажнять воздух, чтобы избегать пересыхания слизистой носа. Особенно важно делать промывание носа и полоскание полости рта.
Что такое НМУ
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе представляют собой краткосрочное сочетание метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия).
Это способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
Ранее сообщалось, что Барнаул и Бийск могут включить в список самых грязных городов России.