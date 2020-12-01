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Жизнь

В список самых грязных городов России хотят включить Барнаул и Бийск

В правительстве России предложили расширить список городов с самым грязным воздухом, которые участвуют в проекте по сокращению загрязнения атмосферы. Пока в этом списке 12 городов.

Промышленное предприятие.
Промышленное предприятие.
pixabay.com.

Директор департамента природных ресурсов аппарата правительства Елена Коновалова обратилась в Минприроды и другие ведомства с просьбой увеличить перечень участников проекта «Чистый воздух» до 48, пишет РБК.

Этот проект входит в нацпроект «Экология» и пока включает промышленные центры (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита).

В список городов, которыми хотят дополнить перечень, вошел Барнаул и Бийск.

На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах по проекту «Чистый воздух» планируется направить 500 млрд рублей за шесть лет, из которых чуть больше 100 млрд рублей составят бюджетные средства, указывает издание.

Ожидается, что решение о расширении списка примут в 2021 году.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдаются «достоверные тенденции к улучшению качества воздуха». Среди них оказался и Алтайский край.

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