В список самых грязных городов России хотят включить Барнаул и Бийск

Директор департамента природных ресурсов аппарата правительства Елена Коновалова обратилась в Минприроды и другие ведомства с просьбой увеличить перечень участников проекта «Чистый воздух» до 48, пишет РБК.
Этот проект входит в нацпроект «Экология» и пока включает промышленные центры (Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита).
В список городов, которыми хотят дополнить перечень, вошел Барнаул и Бийск.
На снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в промышленных центрах по проекту «Чистый воздух» планируется направить 500 млрд рублей за шесть лет, из которых чуть больше 100 млрд рублей составят бюджетные средства, указывает издание.
Ожидается, что решение о расширении списка примут в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в нескольких регионах России наблюдаются «достоверные тенденции к улучшению качества воздуха». Среди них оказался и Алтайский край.