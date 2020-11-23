В Алтайском крае улучшается воздух

В нескольких регионах России наблюдаются «достоверные тенденции к улучшению качества воздуха». Среди них оказался и Алтайский край, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают снижение смертности и заболеваемости населения по причинам, ассоциированным с химическими факторами ингаляционного риска здоровью: окислами азота, бенз (а)пиреном, формальдегидом, гидроксибензолом и его производными, аммиаком, ароматическими углеводородами, толуолом и другими веществами.

В списке регионов, где обстановка улучшается, кроме Алтайского края, также Москва, Брянская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Вологодская, Ростовская, Нижегородская, Свердловская области, республики Адыгея, Татарстан, Удмуртская Республика, Краснодарский, Ставропольский, Красноярский, Забайкальский и Ставропольский края.

В конце 2019 года воздух в Барнауле признали одним из самых грязных в стране.