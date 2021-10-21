Алтайский сельчанин не работал, пил алкоголь, употреблял наркотики и в итоге убил мать

В Алтайском крае перед судом предстанет мужчина, который несколькими ударами кулаком по голове убил мать, сообщает региональный СК.

32-летний мужчина проживал вместе с матерью в одном из сел Целинного района.

«Нигде не работал, злоупотреблял спиртным и наркотиками. Женщина неоднократно просила сына прекратить выпивать», — рассказали в ведомстве.

Ночью в июне 2021 года произошла очередная ссора. Мужчина несколько раз ударил кулаком мать по голове.

От полученных травм 50-летняя женщина скончалась на месте.

Сельчанин частично признал вину, уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Ранее житель другого алтайского села до смерти забил мать костылем из-за того, что она уже плохо ходила.