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Жизнь

Житель Алтая до смерти забил мать костылем из-за того, что она уже плохо ходила

В Алтайском крае мужчина убил мать в результате жестокого избиения костылем и металлическими ходунками, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Инцидент произошел утром 10 октября 2021 года в одном из сел Тальменского района.

«В своем доме 47-летний мужчина жестоко избил мать костылем и металлическими ходунками. Причиной стали претензии к матери, которая по состоянию здоровья не могла самостоятельно передвигаться и ему приходится ухаживать за ней», — рассказали в ведомстве.

От полученных травм 67-летняя женщина скончалась на месте.

Мужчину заключили под стражу и обвинили в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть» (до 15 лет лишения свободы).

Ранее жителя алтайского села на 11 лет отправили в колонию за убийство матери поленом.

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