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Жизнь

Алтайский сельчанин ответит за страсть по пьяни избивать людей ногами

В Алтайском крае перед судом предстанет мужчина, который избил знакомую, а через месяц насмерть забил товарища, сообщает региональный СК.

Мультфильм "Крылья, ноги и хвосты".
Мультфильм "Крылья, ноги и хвосты".
кадр из мультфильма.

Неоднократно судимого 38-летнего жителя Хабарского района обвинили в убийстве и причинении средней тяжести вреда здоровью.

«Вечером в мае 2021 года обвиняемый пил алкоголь вместе со знакомой, находясь у себя дома. Во время распития мужчина поссорился с женщиной, и нанес ей один удар ногой в область туловища», — рассказали в ведомстве.

Другой случай произошел днем в июне. Мужчина с товарищем пил алкоголь и поссорился по незначительному поводу.

После словесного конфликта сельчанин перешел к действиям — жестоко избил 65-летнего соперника и задушил.

Вину обвиняемый не признал, дело направили в суд. За убийство рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы, а за пинок — до 3 лет.

Ранее сообщали про пьяного жителя другого села, который убил соседа тремя предметами с разной хрупкостью — банкой, ножкой и гирей.

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