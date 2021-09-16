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Жизнь

Алтайский сельчанин срубил деревья, желая подзаработать перед зимой, и заработал статью

В Алтайском крае мужчина незаконно срубил березы и осины, чтобы заработать деньги перед отопительным сезоном, сообщает региональное МВД.

Березы.
Березы.
CC0

34-летнего жителя Баевского района обвинили в незаконной рубке 14 деревьев.

«Житель села Верх-Чуманка в лесном массиве при помощи бензопилы спилил березы и осины. Ущерб от его действий составил более 100 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Спиленные деревья мужчина перевез на личном автомобиле ГАЗ-3202 и продал жителям соседнего поселка.

Сельчанин признал свою вину и сообщил, что надеялся немного подзаработать накануне отопительного сезона.

За «незаконную рубку лесных насаждений» в крупном размере мужчине грозит до 4 лет лишения свободы, или иные варианты наказания.

Ранее житель другого алтайского села украл поваленные ветром деревья, чтобы зимой использовать древесину.

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