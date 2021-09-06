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Жизнь

Житель Алтая украл поваленные ветром деревья

В Алтайском крае житель села совершил тайное хищение ветровальных деревьев, сообщает региональное МВД.

Ветровал.
Ветровал.
objective.su.

43-летний житель села Марушка незаконно присвоил поваленные ветром деревья.

«В квартале 47 Целинного участкового лесничества спилил ветровальные деревья и, разделив на бревна, с помощью трактора загрузил в прицеп», — рассказали в ведомстве.

Добычу сельчанин привез домой, чтобы судя по всему с наступлением холодов использовать древесину для личных нужд.

Вскоре к нему пришли правоохранители. Мужчина в содеянном признался.

Своими действиями злоумышленник причинил материальный ущерб в размере почти 6 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело по признакам «кражи, то есть тайного хищения чужого имущества» — до 2 лет лишения свободы.

Ранее у жителя другого алтайского села забрали трактор и бензопилу за одну незаконно спиленную березу.

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