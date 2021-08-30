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Жизнь

У жителя Алтая забрали трактор и бензопилу за одну спиленную березу

В Алтайском крае задержали подозреваемого в незаконной рубке березы, сообщает региональное МВД.

Березы.
Березы.
CC0

26-летний житель Топчихинского района в двух километрах от поселка Ключи спилил березу.

«Ущерб от его действий составил более 30 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Мужчина срубил березу и, распилив на чурки, на тракторе привез домой. С его слов, дрова понадобились для личных нужд.

Полицейские изъяли у сельчанина древесину, бензопилу и трактор.

Возбудили уголовное дело, за «незаконную рубку в значительном размере» мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.

Ранее сообщали про другого жителя Алтая, которому грозит 4 года тюрьмы за одну спиленную сосну, оцененную в 130 тыс. рублей.

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