У жителя Алтая забрали трактор и бензопилу за одну спиленную березу

26-летний житель Топчихинского района в двух километрах от поселка Ключи спилил березу.
«Ущерб от его действий составил более 30 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Мужчина срубил березу и, распилив на чурки, на тракторе привез домой. С его слов, дрова понадобились для личных нужд.
Полицейские изъяли у сельчанина древесину, бензопилу и трактор.
Возбудили уголовное дело, за «незаконную рубку в значительном размере» мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
Ранее сообщали про другого жителя Алтая, которому грозит 4 года тюрьмы за одну спиленную сосну, оцененную в 130 тыс. рублей.