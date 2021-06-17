Жителю Алтая грозит 4 года тюрьмы за одну спиленную сосну, оцененную в 130 тыс. рублей

Сосну спилил 31-летний безработный житель Тальменского района.
«Задержали жителя села Озерки, который на личном транспорте перевозил восемь сортиментов сырорастущей древесины породы сосна», — рассказали в ведомстве.
Мужчина бензопилой спилил дерево, распилил на части и погрузил в УАЗ, чтобы перевезти домой и использовать для строительства.
Ущерб от действий лесоруба оценили в 130 000 рублей. Полицейские изъяли бензопилу, автомобиль и «расчлененную сосну».
Возбудили уголовное дело по факту «незаконной рубки лесных насаждений». За ущерб в крупном размере сельчанину грозит до 4 лет лишения свободы.
Кстати, накануне чиновника из красноярского минлесхоза обвинили в помощи в вырубке 42,5 тыс. деревьев — сосны и березы оценили в 2600 рублей.
В Алтайском крае осенью 2020 года осудили группу лесорубов (от 3 до 4 лет колонии), срубивших 40 сосен на 2,37 млн рублей — в среднем каждое дерево оценили в 59 250 рублей.
Согласно ст. 260 УК РФ, значительным размером признается ущерб <…> превышающий 5 тыс. рублей, крупным размером — 50 тыс. рублей, особо крупным размером — 150 тыс. рублей.