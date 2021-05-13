13 мая 21°C
﻿
Жизнь

Чиновник из сибирского минлесхоза помог вырубить 42,5 тыс. деревьев. Сосны и березы оценили в 2600 рублей

В Красноярском крае полицейские выявили новые эпизоды и новых подозреваемых по делу о масштабной вырубке леса и подсчитали общую сумму ущерба, сообщает региональное МВД.

Сосновый лес.
Сосновый лес.
pixabay.com.

Напомним, в марте 2021 года задержали троих злоумышленников — двух экс-сотрудников КГБУ «Абанское лесничество» и директора ООО «Метелица», подозреваемых в вырубке 1,5 тыс. деревьев (сосна и береза) на 7,8 млн рублей. В этом случае каждое дерево в среднем оценили в 5200 рублей.

«Используя служебное положение подготавливали подложные документы о необходимости проведения санитарной вырубки. Использовали акты обследований, содержащие недостоверные сведения о повреждении деревьев пожарами или вредителями. Заключили договор по валке леса с фирмой, директором которой являлся один из участников группы», — ранее рассказали в ведомстве.

Однако в ходе расследования масштабы лесных рубок оказались гораздо шире. Также выявили еще трех новых подозреваемых.

Вырубки леса.
Вырубки леса.
altaipriroda.ru

«Учредитель компании-подрядчика, ее фактический владелец и бывший работник красноярского минлесхоза. Последний оказывал пособнические услуги по ускорению процесса подписания фиктивных документов. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — назвали в МВД новых фигурантов.

В полиции уточнили, что в период с 2018 по 2019 год подозреваемые вырубили около 42,5 тыс. деревьев.

При этом общая сумма ущерба превысила 110 млн рублей. Таким образом средняя стоимость каждого дерева уже снизилась — оценили примерно в 2600 рублей.

Кстати, ранее в Алтайском крае пятеро мужчин из села получили от 3 до 4 лет колонии общего режима — спилили 40 сосен, стоимость которых оценили в 2,37 млн рублей (или 59250 рублей за дерево).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость