Алтайский следователь услышал звон и узнал откуда он, когда похититель кассового аппарата разбил стекло

Барнаулец 2002 года рождения пытался похитить из продуктового магазина кассовый аппарат, но выбрал неудачное место.
Неподалеку в своем доме отдыхал следователь по особо важным делам Владимир Целегородцев вместе с племянником Алексеем Лузиным — курсантом БЮИ МВД.
«Ближе к полуночи полицейский услышал звон разбитого стекла и, выглянув в окно, увидел незнакомого человека, который проник в помещение магазина», — рассказали в ведомстве.
Владимир и Алексей, мгновенно оценив обстановку, выбежали на улицу и задержали злоумышленника, который пытался скрыться во тьме вместе с кассовым аппаратом.
Барнаульца удерживали до прибытия следственно-оперативной группы. Его обвинили в краже — до 2 лет лишения свободы.
В МВД подчеркнули, что руководство магазина выразило благодарность, а Алексей с 1 сентября станет участковым.
Ранее другой алтайский полицейский мгновенно оценил обстановку и помог двум обессилившим женщинам.