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4 августа
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Жизнь

Алтайский следователь услышал звон и узнал откуда он, когда похититель кассового аппарата разбил стекло

В Алтайском крае незнакомец, решивший ограбить магазин, не подозревал, что рядом отдыхают следователь и его племянник, сообщает региональное МВД.

Разбитое стекло.
Разбитое стекло.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Барнаулец 2002 года рождения пытался похитить из продуктового магазина кассовый аппарат, но выбрал неудачное место.

Неподалеку в своем доме отдыхал следователь по особо важным делам Владимир Целегородцев вместе с племянником Алексеем Лузиным — курсантом БЮИ МВД.

«Ближе к полуночи полицейский услышал звон разбитого стекла и, выглянув в окно, увидел незнакомого человека, который проник в помещение магазина», — рассказали в ведомстве.

Владимир и Алексей, мгновенно оценив обстановку, выбежали на улицу и задержали злоумышленника, который пытался скрыться во тьме вместе с кассовым аппаратом.

Барнаульца удерживали до прибытия следственно-оперативной группы. Его обвинили в краже — до 2 лет лишения свободы.

В МВД подчеркнули, что руководство магазина выразило благодарность, а Алексей с 1 сентября станет участковым.

Ранее другой алтайский полицейский мгновенно оценил обстановку и помог двум обессилившим женщинам.

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