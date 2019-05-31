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Жизнь

Алтайский священник ко Дню защиты детей высказался об абортах

Ключарь Покровского кафедрального собора, иерей Сергий Беляев выступил с мнением по поводу Дня защиты детей. Видеоролик опубликовала пресс-служба Алтайской митрополии. Практически все выступление он посвятил абортам.

День защиты детей.
День защиты детей.
Михаил Хаустов

Накануне Дня защиты детей священник рассказал о том, как бывают жестоки родители к своим детям. Проявление неоправданной жестокости бесследно для родителей не пройдет, говорит Беляев.

«Когда мы слышим о жестоком обращении с детьми, то общество возмущается этим фактом. Но когда эта жестокость доходит до уничтожения самой жизни, абортов, то вдруг мы говорим о праве женщины на самоопределение. Именно те, кто должны быть защитниками, наносят смертельный удар. Это величайшее предательство не останется бесследным в жизни человека. И даже омыв этот грех покаянием, человек будет с сердечной скорбью вспоминать об этой роковой ошибке», — считает представитель духовенства.

Напомним, ранее патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов в том масштабе, в котором она существует. Священнослужитель напомнил, что убийство человека — «великий грех».

«Если каждый год у нас будет рождаться миллион детей, который не родился, то за 10 лет у нас страна будет 156 миллионов, а за 20 лет — 166 миллионов», — цитировало патриарха РИА Новости.

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